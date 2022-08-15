Tarihi sokaklar turizme kazandırılıyor

Yakınca Mahallesi Kileyik Meydanı’nda ki tarihi binalarda gerçekleşen restorasyon projelerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin kültürel mirasları arasında yer alan tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere özüne uygun olarak taşınması adına başlattığımız sokak sağlıklaştırma projelerimizle mahallelerimizin tarihi dokusunu ön plana çıkartıyoruz.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte Yakınca Mahallesinde yıpranmış ve eskimiş binalarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

Yakınca Mahallesi’ne bağlı Kileyik Meydanın’da tespit edilen 18 evin sıva tamiratları ve dış cephe boyamalarının devam ediyor. Çınar, “İlçemizin tarih kokan cadde ve sokaklarını daha estetik ve daha güzel bir görüntüye kavuşturmak adına 2019 yılında başlattığımız sokak sağlıklaştırma, meydan düzenleme ve cephe yenileme projelerimize devam ediyoruz. Geleneksel kimliklerine yeniden kavuşan binalarımız ve işyerlerimiz sayesinde prestiji ve cazibesi artan sokaklarımızın tarihi dokusunu ön plana çıkartıp, turizme kazandırıyoruz. Bizim toplumsal hayatımızda mahallelilik kültürünün çok özel bir yeri vardır, bizlerde bu tür restorasyon projelerimizle daha nezih daha estetik daha güzel sokaklar inşa ederek hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı, hoş sohbetlerini yaptığı mahalle kültürünü canlı tutmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin temiz, düzenli ve rahat bir alanda kaliteli bir hayat sürmesine öncülük ediyoruz. Yakınca mahallemizin Kileyik Meydanı’nda ise tespit edilen 18 binanın sıva tamiratları ve dış cephe boya işlemleri devam ediyor. Buradaki yatırımlarımız tamamlandığı zaman Kileyik Meydanı, geleneksel dokusu ön plana çıkan evleriyle, huzurlu, sessiz ve sakin yaşam alanlarıyla kentimizin gözde yaşam alanları arasında yerini alacaktır.” diye konuştu.

169 BİNA GELENEKSEL YAPISINA KAVUŞTU

‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında Yeşilyurt’taki 169 binanın geleneksel hüviyetine kavuşturulduğunu ifade eden Başkan Çınar, “İlçemizin çehresinin değişmesine neden olan sokak sağlıklaştırma projelerimiz kapsamında; Çırmıhtı’da 39, Gündüzbey’de 26, Yakınca’da 31, Bostanbaşı’nda 7, Konak’ta 4, Kaynarca, Çarmuzu ve Kiltepe’de 62 binanın restorasyonu tamamlanırken, 8 binada ise çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılından bugüne kadar ki 3,5 yıllık dönemde toplam 169 binanın dış cephesini yenileyerek sokaklarımızın daha temiz ve düzenli olmasını sağladık. Malatya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin geleneksel sokaklarımızı ve binalarımızı görmelerini sağlayıp, tarih kokan bölgelerimizi turizme kazandırmak içinde çok ciddi adımlar atıyoruz. Bizim tek amacımız; kültür mirası olan tarihi evlerimizi ve konaklarımızı korumak, sokaklarımızın daha renkli hale getirmek ve köklü tarihimizi bugünden geleceğe taşımaktır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak içinde yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Başarılı bir şekilde ilerleyen ve hayata geçtiği bölgelerin cazibesini artıran sokak sağlıklaştırma projelerimizi birlikte yürüten Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Tesisler Müdürlüğümüze ve değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu. (Bülten)