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Tarihi Kilise Açılıyor

Bir asır önce Ermenilerin en çok yaşadığı yer olan Çavuşoğlu Mahallesinde olan Taş Horan Kilisesi yeniden açılıyor. Herkeste bir heyecan.

tarihi kilise açılıyor
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Tarihi Kilise Açılıyor

Bir asır önce Ermenilerin en çok yaşadığı yer olan Çavuşoğlu Mahallesinde olan Taş Horan Kilisesi yeniden açılıyor.

Herkeste bir heyecan.

Ermeniler geçmişe döndükleri, anılarının yeniden canlanacağı için,

Aksoğan Tur

Malatyalılar özellikle yeni jenerasyon ilk kez il sınırları içinde bir kilise görecekleri, gezecekleri için,

Siyasiler kendilerine geri dönüşü olacağı için,

Mahalleliler ise sokakların yeniden hareketleneceği, en azından belli bir süre olsa da bölgenin popülaritesinin artacağı için heyecanlılar.

Artık her köşede “Kilisenin açılışı varmış.” “Malatya’da kiliseye giden olacak mı?” tarzı sorular ise kulağımıza gelmeye devam ediyor. E bizde herkes gibi merak içerisindeyiz.

Tabi zaman ne getirecek bunu izleyip göreceğiz.

Ya gerçekten Malatya’nın tarihine, kültürüne katkı sunacak ya da belli bir zaman sonra yine kaderine terk edilecek.

Amaç, dini veya ibadeti ne şekilde olursa olsun kardeşçe yaşamak değil midir zaten? Biz açılışını tebrik edelim zaman ne gösterir hep beraber izleyelim…

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