tarihi evlerin bulunduğu sokakta çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Kula ilçesinde bacadan çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Tarihi evlerin bulunduğu sokakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Kula’da Camii Cedit Mahallesi 154 Sokak üzerinde bulunan Osman Tokbaş’a ait iki katlı taş evin birinci katındaki soba bacasından yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin odasında bulunan soba bacasından koltuğun üzerine düşen köz sebebiyle yangın çıktığını belirledi. Tarihi evlerin bulunduğu sokaktaki yangın korku dolu anlar yaşatırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.