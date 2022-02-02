tarihi eser niteliği taşıyan 23 malzeme ele geçirildi

Malatya’da toplam 23 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt İlçesi’nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 11 adet Osmanlı Dönemine ait mühür, 2 adet kolye ucu, 8 adet yüzük ve 2 adet kolye olmak üzere toplam 23 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi.

Şüpheli şahısın gözaltına alındıktan sonra, 2863 sayılı kanuna muhalefetten adliyeye çıkarıldığı belirtilirken, adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldığı kaydedildi.