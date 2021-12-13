Tarih tekerrür eder mi? Endişesi başladı!

Yeni Malatyaspor son iki sezonda gördüğü korkulu rüyalardan çok daha tehlikeli bir senaryoyla karşı karşıya kalabilir.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de bu sezon beşinci kez mücadele veren Yeni Malatyapor’un 6-2’lik Alanyaspor mağlubiyeti kentte büyük üzüntüye neden olurken, Malatya halkı sezon sonunda tarihin bir kez daha tekerrür etmesinden endişe duyuyor.

Yeni Malatyaspor’un başında 8. yılını geride bırakmaya hazırlanan ve bu süre içerisinde TFF 2. Lig’den aldığı takımı Avrupa Ligi’ne taşıyarak önemli bir başarıya imza atan kulüp başkanı Adil Gevrek, son 3 yıldır aldığı kötü kararlarla takımın başarısız olmasında tek sorumlu olarak gösteriliyor. Başkanlığa geldikten sonra ilk sezon TFF 2. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibi 1. Lig’e yükselten Gevrek, 2 yıl sonra ise Malatya temsilcisiyle Süper Lig’e merhaba dedi. Başarılı geçen 2 yılın ardından Süper Lig’de üçüncü sezonunu kötü bitiren Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek’in başkanlığında iki sezon önce küme düşürerek taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Ligdeki dördüncü sezonunda yine hatalarından dersler çıkarmayan Gevrek’li sarı kırmızılı kulüp sezonun ilk yarısında topladığı puanlar ve İrfan Buz’un kurtarıcı kimliğini kullanarak küme düşmekten kıl payı kurtuldu. Süper Lig’deki beşinci sezonunda farklı bir oyun anlayışı ve kalitesiz futbolculardan oluşan bir kadro mühendisliği çalışmasına giden yönetim alt liglerden takımı gençleştirme bahanesiyle birçok transfer yaptı. Yapılan gençleştirme aşısının tutmamasıyla kadro derinliği konusunda daha ligin ilk yarı bitmeden büyük sorunlar yaşamaya başlayan Yeni Malatyaspor ard arda aldığı yenilgilerle bu sezonda küme düşme adaylarının başında geliyor.

Öte yandan daha önce 11 yıllık Süper Lig hasretliği çeken Malatyalı futbol severler gerekli önlemlerin biran önce alınmasını ve takımlarının kötü gidişattan hızlı bir şekilde çıkmasını istiyor. Yeni Malatyaspor’un Malatya ekonomisine ve sosyal yaşantısına büyük oranda katkı sağladığını belirten Malatyalılar devre arasında mutlaka kaliteli transferlerin yapılarak sarı kırmızılı takımın ligde kalması gerektiğini savunuyor.