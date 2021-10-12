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Taraftarlarla ‘Selfie’ Yaptı

Süper Lig’e verilen milli arada haftayı Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık karşılaşması oynayarak geçiren Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör Marius Sumudica ilk kez sarı kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

taraftarlarla ‘selfie’ yaptı
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Taraftarlarla ‘Selfie’ Yaptı

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’e verilen milli arada haftayı Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık karşılaşması oynayarak geçiren Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör Marius Sumudica ilk kez sarı kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Malatya Stadyumu’nda seyircilere açık olmasını fırsat bilen yaklaşık 500 dolayında taraftar karşılaşmayı tribünden takip ederek tezahüratlar eşliğinde yeni teknik heyete ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarın kendisine tezahürat yapmasına alkışla yanıt veren Sumudica taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmayarak selfie yaptı.

taraftarlar ilgi gosterdi

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