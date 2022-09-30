Taraftarlar Sakarya’da takımlarını yalnız bırakmayacaklar!

MURAT İPEKTEN

İstanbul’da yaşayan Yeni Malatyasporlu taraftarlar sosyal medya üzerinden örgütlenerek yarın oynanacak Sakaryaspor maçı için deplasmana gitmeye hazırlanıyor. Marmara Derebeyleri Taraftar Grubu öncülüğünde 3 yolcu otobüsü ayarlanırken takımlarına destek olmak isteyen taraftarların ulaşımlarının ücretsiz olacağı ifade edildi. Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatı ise 45 TL olarak belirlendi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak, “Zorlu ve sıkıntılı süreçten geçen takımımızın kırılma maçında sen yoksan bir kişi eksiğiz. Haydi Malatyasporlu cumartesi günü Sakarya’da takımına sahip çık” sözleriyle İstanbul’da yaşayan sarı kırmızılı taraftarları maça gelmeye davet etti.