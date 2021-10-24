“taraftarımızın bir talebi varsa bunu değerlendirebiliriz”

Süper Lig’in 10.haftasında Altay’ı 2-0’lık skorla mağlup ederek puanını 12’ye çıkaran Yeni Malatyaspor’da camiada yüzler gülmeye başladı. Geçen hafta 5 maçlık kötü giden seriyi Adana Demirspor karşısında sonlandıran Doğu Anadolu temsilcisinde, Cuma akşamı Malatya Stadyumu’nda oynanan Altay maçını 2 bin dolayında taraftar tribünden takip etti. Takımlarına 90 dakika boyunca hiç susmadan coşkulu bir şekilde destek veren taraftarlar galibiyette büyük rol oynadı.

Karşılaşma sonrası maçla ilgili değerlendirmede bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek taraftarlara teşekkür ederek, “Teknik heyeti ve futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Stadyuma gelerek 90 dakika hatta 100 dakika susmadan takımlarını destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. İyi oynayarak 3 puan almak önemliydi. Kötü giden serinin sonunda geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor’u yenerek 3 puan aldık. Orada kazandığımız puanları burada taçlandırdık. İyi bir yoldayız. İyi bir takımımız var. Allah’ın izniyle bu çıkışımız devam edecek” dedi.

Marius Sumudica ile iyi bir çıkış yakaladıklarını sözlerine ekleyen Gevrek, “Yeni hocamızla çıktığımız iki maçta iki galibiyet aldık. Tabii artık Kasımpaşa maçına bakacağız. Çünkü maç maç gidiyoruz. 5 maç üst üste kaybederek kredimizi artık tükettik. Üst üste iki maçı kazanarak moral ve konum anlamında iyi bir yere geldik. Lig maratonu uzun, önümüzdeki Kasımpaşa maçını öncelikle kaybetmeden, sonra kazanmak için takımımız sahaya çıkacak. Oradan da puan ya da puanlarla tekrar evimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“FİYATLARI TEKRAR DEĞERLENDİREBİLİRİZ”

Bilet fiyatları konusunda sarı kırmızılı taraftarların indirim beklentisi olduğu konusunda bir gazetecinin ‘fiyatları aşağı çekmeyi düşünüyor musunuz’ şeklindeki sorusuna da yanıt veren Adil Gevrek, “Haftanın son iş günü olmasına rağmen taraftarımız maça ilgi gösterdiler. Pandemiden dolayı hala herkes sıkıntıda. Aşı olan, olmayan var. Yavaş yavaş taraftar sayımız artıyor. Bilet fiyatları konusunda Anadolu kulüplerinin fiyat ortalamasını alarak en ucuz fiyata bilet satışı yapan biziz. Tabii yine bu noktada fiyatları tekrar değerlendirebiliriz. Taraftarımızın bir talebi varsa bunu değerlendirebiliriz. Altay maçını evet kazandık ama taraftarın desteğiyle kazandık. Kendi sahamızda onların takımlarına sahip çıkması sayesinde bunu başardık. İçerde oynayacağımız karşılaşmalara bütün taraftarımızı davet ediyoruz. İnşallah bundan sonra tribünlerdeki taraftar sayımız arta arta bu stadı doldururuz. Dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz. Bunu futbolcularda teknik heyette istiyor. Onların bizimle beraber olması, takımlarına güvenmesi, yalnız bırakmaması çok önemli ve anlamlıdır. Cuma akşamı işlerinden çıkarak stadyuma gelen taraftarlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Gelemeyerek gönlü bizimle olan dua eden taraftarlarımız var. İnşallah bu takımı hep birlikte beraber daha iyi yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ