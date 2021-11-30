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Taraftardan bir protesto daha!

taraftardan bir protesto daha!
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Süper Lig’in 14.haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakayı yaklaşık 10 bin dolayında sarı kırmızılı taraftar tribünden takip etti. Malatya Stadyumu’nda oynanan maçı yakından takip etmek için tribünleri dolduran taraftarlar 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdiler. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar kazanılan 1 puana razı olurken, bazı taraftarlar sarı kırmızılı yönetimi protesto ederek istifaya çağırdı. Ligde bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Yeni Malatyaspor’un kötü yönetildiğini düşünen sarı kırmızılı futbol severler başarısızlığın kaynağı olarak başkan Adil Gevrek ve ekibini sorumlu tutuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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