Taraftar maça ilgisiz!

Yeni Malatyaspor’un Pazar akşamı sahasında Galatasaray’ı konuk edeceği karşılaşmanın bilet satışı sürüyor. Tam kapasite seyircinin alınacağı Malatya Stadyumu’ndaki karşılaşmaya henüz sarı kırmızılı taraftarlar yeterince ilgi gösterilmezken, dün akşam saatlerine kadar 4 bin dolayında biletin satıldığı öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 14.haftasında 28 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakada ev sahibi takımın en büyük kozu sarı kırmızılı kulübe gönül vermiş taraftarlar olacak. Bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda istediği puanları toplayamayan Yeni Malatyaspor, kötü gidişatını geçen hafta Giresunspor karşısında da sürdürdü. Oynadığı son üç maçtan puansız ayrılarak küme düşme potasına gerileyen sarı kırmızılılar, ligin güçlü ekibi Galatasaray ile oynayacağı maçta seyirci desteğini yanına alarak bir sürprize imza atmak istiyor. Tam kapasite seyircinin alınacağı Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri geçtiğimiz hafta satışa çıkarken, aradan geçen zamanda sarı kırmızılı taraftarlar henüz karşılaşmaya beklenen ilgiyi göstermedi. Dün akşam saatlerine kadar 4 bin dolayında biletin satıldığı bildirilirken, bu rakamın maç gününe kadar artacağı ifade ediliyor.

Seyircilerin stadyuma girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılacak. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir. Taraftarlar maç günü stadyum gişelerinden de müsabakanın ilk yarısına kadar biletlerini alabilecekler.

Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi tarafından belirlenen bilet fiyatları şöyle: Batı Alt Tribün 100 TL, Batı Üst Tribün 75 TL, Batı Üst Aile Tribünü 75 TL, Doğu Alt Tribün 75 TL, Doğu Üst Tribün 60 TL, Güney Alt Tribün 40 TL, Güney Üst Tribün 40 TL, Kuzey Alt Tribün 40 TL, Kuzey Üst Tribün 40 TL