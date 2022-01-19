DOLAR

13,4417$%-0.92

EURO

15,2380%-0.7

STERLİN

18,3210£%-0.67

GRAM ALTIN

792,89%0,45

ÇEYREK ALTIN

1.282,00%0,61

BİTCOİN

564977฿%0.49324

İmsak Vakti a 06:08
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -5°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Tankerin çarptığı zihinsel engelli adam hayatını kaybetti

Tankerin çarptığı zihinsel engelli adam hayatını kaybetti

tankerin çarptığı zihinsel engelli adam hayatını kaybetti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Gümüşhane’de mazot yüklü tanker yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazada zihinsel engelli olduğu öğrenilen yaşlı adam ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18:00’da Gümüşhane-Kelkit karayolu Kırıklı köyü geçişinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan 24 EU 248 plakalı mazot yüklü tankerin sürücüsü H.K., karanlık yolda yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki U.T.A.’ya çarptı. Yaşlı adam kazanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zihinsel engelli olduğu öğrenilen yaşlı adamı yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan U.T.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.