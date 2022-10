Taneli’den stokçulara gözdağı

“Kendi fabrikamızı kuracağız”

MEHMET KIROĞLAN

TMO’nun her erkek büyükbaş hayvan için arpa tahsis etmesini değerlendiren Malatya ili Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Taneli, bu desteğin yetiştiricilere ilaç gibi geldiğini ifade etti. Arpa stoku yapanları ve yem fiyatlarını artıranları sert sözlerle eleştiren Taneli, “Bu insanlara sesleniyorum. Mutlaka ve mutlaka Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak söylüyorum, eğer bu durum bu şekilde devam ederse biz kendi fabrikamızı kuracağız” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önceki günden itibaren büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerine arpa tahsis etmeye başlaması yetiştiricilerin takdirine neden oldu. Her erkek hayvan başına 120 kilo arpa verilecek olmasını dün Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Tekin, Mustafa Boyraz, Hüseyin kızıl, Abdullah Özer, Eren Can Katılmış ile birlikte bir basın açıklaması yaparak değerlendiren Malatya ili Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Taneli, TMO’nun arpa dağıtımını Kırmızı Et Üreticileri Birliği üzerinden yapacağını söyledi.

“ÜRETİCİLER HAYVAN SAYISINI DOĞRU BEYAN ETSİN”

Üreticilerin hayvan sayısını doğru beyan etmelerini isteyen Taneli, “Bugün üreticilerimize bu anlamda bir yapmak istiyoruz. Üreticilerimiz üzerlerine kayıtlı kaç tane hayvanı varsa bir taahhütname imzalayacak. Biz de Birliğimiz üzerinden tahsis edilen arpayı üreticilerimize vereceğiz. Şu anda sadece erkek hayvana arpa veriliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi dişi hayvana arpa vermiyor. Geçen yıl bazı sorunlar yaşadık. Bu konuda üreticilerimizden şunu istiyorum. Herkesin kaç tane hayvanı varsa doğru beyan etsinler. Bunu Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım İl Müdürlüğü denetleyecek. Şayet doğru beyan vermedikleri ve yakalandıkları takdirde gereken ceza verilecek. Hayvan sayısını fazla gösteren üreticilere bundan sonra arpa, Şeker Fabrikası ise küspe vermeyecek. Bu konuda geçen yıl bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Yetiştiricilerimizin, besicilerimizin bu konuda yanlış yola tevessül etmesin. Bu nedenle de kendilerini uyarıyoruz” diye konuştu.

ET FİYATINA KARŞI GÖZLER ET VE SÜT KURUMUNDA

“Bu destekten yararlanmak isteyen üreticiler işletme tescil belgesi ile Birliğimize gelecekler. Besilerinde olan hayvan sayısını bildirecekler. Biz de bir taahhütname yapacağız. Bu taahhütnameyi götürüp Toprak Mahsulleri Ofisi’ne vereceğiz ve üreticiler de oradan arpalarını düzenli bir şekilde alacaklar” diyen Taneli, “Şu anda Buğday Pazarı’nda arpanın tonu 7,5 liraya kadar yükseldi. Toprak Mahsulleri Ofisi desteği duyulunca fiyat 500-600 liraya kadar düştü. Biz et fiyatlarına da Et ve Süt Kurumu’nun aynı şekilde müdahale etmesini bekliyoruz” dedi.

“FIRSATÇILIK YAPIP, HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ EZMESİNLER”

Arpa stoku yapanlara tepki gösteren Taneli, “ Arpa stoku yapanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Fırsatçılık yapıp, hayvan yetiştiricilerini ezmesinler. Bu besiciler olmazsa onlar da olmaz. Kendi ayaklarının altındaki dalı kesmesinler. Her gün yem fiyatları yükseliyor, fiyatlara yetişemiyoruz. Nereye kadar yetiştireceğiz bilemiyoruz. Kimin ne kadar para kazandığı belli değil. Artık iş vicdana kalmış. Böyle olunca, bu insanlara sesleniyorum. Mutlaka ve mutlaka Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak söylüyorum, eğer bu durum bu şekilde devam ederse biz kendi fabrikamızı kuracağız. Onların karşısına dikileceğiz. Herkes kendine bir çeki düzen versin. Artık eski Türkiye değiliz. Malatya’da da stokçuluk yapanlar var. Yem fiyatlarını aşırı bir şekilde yükseltmesinler. 5 lira 35 kuruşa satılan bir ürünün fiyatı ne oldu da 7 liraya çıktı. Çok şükür devletimiz, hükümetimiz var. İnşallah bizleri bunlara ezdirmeyecek” söylemini kullandı.