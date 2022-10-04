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Anasayfa / Asayiş / TANDOĞAN MAHALLESİNDE YANGIN

TANDOĞAN MAHALLESİNDE YANGIN

TANDOĞAN MAHALLESİNDE YANGIN
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TANDOĞAN MAHALLESİNDE YANGIN

Tandoğan mahallesi barut sokak üzerinde bulunan iki katlı yan yana iki binanın çatısında meydana gelen yangına 7 araç 19 personel ile müdahale edildi. Yangında iki binanın çatısı ve odaları yanarak zarar görmüş evin bahçesinde bulunan küçük ahırda iki büyük baş hayvan telef olurken, yangın bahçeler ve bitişik nizam da bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında vatandaşlarımız da yaralanma meydana gelmemiştir.

 

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