Tam da sevinmişken, fiyatlar tekrar arttı

Böyle giderse tane tane alacağız

ÜMHAN AYAZ

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ihracat durunca geçtiğimiz gün fiyatı yüzde 50 düşen domates, biber, patlıcan, kabak gibi ürünlerin fiyatı birden bire tekrar yükseldi. Fiyatların yüzde 50 oranında yükseldiğine dikkat çeken Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, “Biz Ramazan ayında da bir artış bekliyorduk. Böyle giderse Avrupa usulü olan tane hesabına döneceğiz” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşıyla önceki günlerde yüzde 50 oranında düşen meyve sebzelerde, son 2 gün için de tekrar tırmandı. Esnafların bile anlayamadığı bu yükselişin niçin kaynaklandığı bilinmese de Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra sebze ve meyvelerde yüzde 50 oranında düştüğünü hatırlatan Yıldız, aradan 2 gün geçmeden sebze fiyatlarının aşırı derecede artığını söyledi.

“ÇOK HIZLI BİR ARTIŞ OLDU”

Sebzeci esnafları olarak çok değişik bir haftaya başladıklarını dile getiren Yıldız, “Çok hızlı bir artış oldu. Bu artış mevcut girdilere bağlı olarak gözlenemiyor. Geçen hafta 10 TL olan biber, bu hafta birden bire 20 TL oldu. 10 lira olan salatalık bugün 18 TL ve hal binasında salatalık karaborsaydı. Çok değişik bir haftayla başladık. Bu anlamda artık aklımıza çok farklı şeyler gelmeye başladı. Maliyetlere bağlı artıştan ziyade ülkeyi kötü bir duruma sürükleme açısından yapılan bir artış mı diye düşünmeye başladık. Sadece domates kendini korudu. Bunun da sebebi domatesin üretiminin fazla olmasından kaynaklandı. Geçen haftaya oranla domates dışında diğer sebze grubunda büyük bir artış var. Bu da çok anormal bir artış” şeklinde konuştu.

“ARTIŞ BİZE BAĞLI BİR DURUM DEĞİL”

Fiyat artışlarının kendilerinden kaynaklanan bir artış olmadığını belirten Yıldız, “Son 3 yıldır sadece Rusya’ya değil, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelere sebze ve meyve gönderiliyor. Bunun ihracatta çok da bir etkisi olmadı. İç piyasa da zaten bu ürünleri kaldırıyordu. Tarla ürünleri çıkmaya başladı. Gübre, işçilik, mazot pahalandı, bunları bağlı olarak bir artış olacaktı ama sebzede düşüş olmaya başlamışken, birden bire yüzde 50 oranında artması esnaflar olarak bir anormallik olduğunu seziyoruz. Spekülasyon olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Buna halkımızı inandırmamız lazım. Müşteri dün 10 TL’ye aldığı salatalığı, bugün 20 TL olduğunu gördüğünde fiyat artışını esnaflardan biliyor. Sebzeci, pazarcı esnafları günlük alıp günlük satan esnaflar. Bu bize bağlı bir durum değil” diye konuştu.

“ANTALYA’DAN MALATYA’YA BİR TIR 27 BİN TL’YE GELİYOR”

Tarla ürünleri çıktığı zaman fiyatların düşeceğini ifade eden Yıldız, “Biz Ramazan ayında da bir artış bekliyorduk. Böyle giderse Avrupa usulü olan tane hesabına döneceğiz. Bundan sonra da artış olacak gibi. Çünkü Ramazan ayından önce mazotun 25 TL olacağı konuşuluyor. Şöyle bir basit hesap var: Antalya’dan Malatya’ya bir TIR 27 bin TL’ye geliyor. Antalya, Mersin, Adana’da bedavaya aldığınızda Malatya hal binasına bur ürünün maliyeti 3 TL. Hal binasından tezgâha gelene kadar 2 TL maliyet biniyor. Tarladan alınan bir ürün tezgâha gelene kadar 5 TL’yi buluyor. Gizli maliyetler çok fazla. Gidişat hiç iyi değil. Tarla ürünleri çıkınca belki bir düşüş yaşanabilir. Bu da Ramazan ayına denk geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“STOK YAPMA BİR ŞANSINIZ YOK!”

“Bugün biber 20 TL’yi gördü” diyen Yıldız, şunları kaydetti:

“Domates 12 TL, salatalık 20-25 bandında, patlıcan 20 TL’den 30 TL’ye yükseldi, kabak tekrar 15 TL oldu, muz 10 lirayken 15 TL oldu. Bu aradaki fark esnaflardan kaynaklanmıyor. Biz burada günlük alıp, günlük satıyoruz. Yaş meyve sebze olduğu için stok yapma bir şansınız da yok. Bir spekülasyon var. Esnaf kazanmıyor, bundan herkes emin olsun. Girdi maliyetlerini çıkarabilmemiz için, sürüm olan ürüne 2 TL kar koyması lazım. Böyle bir durum da söz konusu olmuyor.”