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Tam 40 Saat Sonra Bulundu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki genç 40 saat sonra Günyüzü Mahallesi’nde sağ olarak bulundu.

Tam 40 Saat Sonra Bulundu
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Malatya’nın Arapgir ilçesinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki genç 40 saat sonra Günyüzü Mahallesi’nde sağ olarak bulundu.

Arapgir ilçesi Boğazlı Mahallesi’nde 1 Eylül Perşembe günü 17.00 sularından ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldıktan sonra kendinden bir daha haber alınmayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Çağatay Topal’ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgede jandarma, AFAD ve vatandaşların katımlarıyla geniş çaplı arama çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalarda kayıp çocuk 40 saat sonra evine 5 kilo metre uzaktaki Günyüzü Mahallesi Çiflik Mezrası mevkiinde dere yatağında bitkin halde bulundu.

Tedbir amaçlı Arapgir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğunun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. İHA

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