TALİHSİZLİK

Aslında Göztepe müsabakası bir çıkış maçı olabilirdi.

Ama olmadı.

Göztepe karşısında iyi bir mücadele ettik. Rakip karşısında yenilsek de sahada mücadele eden bir takım vardı.

Daha öncede ifade ettim gücümüz bu kadar bizim takım deplasmanda daha rahat mücadele ediyor.

Neden biliyor musunuz?

İç sahada kazanmak zorunda ve hatta yapma lüksü yok iç sahada mağlup duruma düşünce yeniden toparlamak oldukça zorlaşıyor.

Deplasmanda rakip galip gelmek için yüklendikçe bizim ileri üçlü Doğukan, Aly Malle ve Haqi Osman olası boşlukları iyi değerlendiriyor bunu en son Bandırma maçında açık bir şekilde gördük.

Göztepe müsabakasında çok ciddi ataklar yaptık ve hatta önemli gol pozisyonlarından yararlanamadık.

Kaçan penaltı pozisyonu kaptan Buğra için bir talihsizlikti. Düzgün bir vuruş yaptı ama olmayınca olmuyor.

Doģukan’ı her geçen hafta daha çok beğeniyorum tek sorun son vuruşlar onu da zamanla düzelteceğini düşünüyorum.

Haqi Osman, Bandırma maçı gibi fazla boşluk bulamadı ancak penaltı yaptırdı oyunda kaldığı süre içinde iyiydi.

İç saha mağlubiyetleri ne kadar can sıkıcı olsa da zamanla oturmuş bir takım hüviyetine girdiğimiz an çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum.

Cuma günü Altınordu maçında takımımıza başarılar diliyorum.