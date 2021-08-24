Taliban mensubuna İnönü üniversitesi’nden davet!

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği ülkede yayın yapan Habertürk Televizyonu Programcısı Mehmet Akif Ersoy, bir Taliban üyesiyle yaşadığı diyalogu canlı yayında anlattı. Hülya Hökenek’in sunduğu Gün Ortası programına bağlanan Ersoy, “Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu. Kendisini göstermemizi istemedi, bizimle konuştu. Yayın bittikten sonra bana kimliğiyle birlikte biz yazı gösterdi. Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul almış. Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi. “Üniversiteden kabul adım, Türkiye’de okuyacağım” dedi. Evraklarına baktım, “Ben gazeteciyim, böyle bir kontağım yok” dedim. Böyle bir durumla da karşılaştık” dedi.

Ersoy, yayında şunları söyledi:

“Silahlı bir Taliban mensubu yayın sırasında geldi. Malatya’daki İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söyledi. Evraklarını da gösterdi. Kabul almış. Bizim ayrıca dikkat etmemiz gereken başka meselelerde var gibi. O yüzden bunu paylaştım. Belki o genç Taliban’dan ayrılıp, daha farklı bir hayat kuracak. Böyle bir hayali de olabilir. Ama beraberinde bu başka bir riski de getirir.”

(Haber Merkezi-Habertürk TV)