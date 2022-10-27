Talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi

Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yanındayız

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya Tarım Platformu ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilerin ve vatandaşların talep ve isteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a illetti.

22 Ekim Cumartesi günü Malatya’ya gelerek toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Malatya Tarım Platformu ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına katıldıklarını ifade eden Birlik Başkanı İhsan Akın, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanların sorun, istek ve taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiklerini vurguladı.

16 maddelik dosya ile çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların öneri ve yaşadıkları sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye ilettiklerini söyleyen Akın, “Gündemdeki acil sorunlarımızdan olan Toprak Mahsulleri Ofisi arpa dağıtımı ile ilgili sıkıntımız giderildi bundan sonra yetiştiricinin bulunduğu kendi ilçesindeki tarım ilçe müdürlüklerimizde müracaatları alınacak ve TMO’ya gönderilecektir. Yine yaklaşık bir hafta önce yayınlanan destekleme kararnamesinde Hayvansal ve Bitkisel desteklemelerdeki bazı kalemlerde yüzde 100 oranında, bazı kalemlerde de yüzde 150 olmak üzere verilen bitkisel ve hayvancılık desteklemeler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan 16 maddelik dosyada:

Kırsalın gelişmesi için köy mahalle statüsü köy okulları bölgesel olsa dahi açılması mevzuatın uyumlu hale getirilmesi, damızlık hayvanların alımının daha fazla desteklenmesi ve anaç hayvanların kesilmemesi için daha fazla önlem alınması kontrollerin artırılması, yayla ve meralardaki sosyal ihtiyaçlar için acil proje desteği verilmesi mevcut projelerimizin desteklenmesi, mera ıslah projelerine daha çok destek verilmesi ve gerek alan bazlı gerek havza destek verilmesi, kuruda ve sulu arazilerimizdeki yem bitki çeşitliliğinin arttırılması ve daha çok desteklenmesi, kadın yetiştirici çiftçi çobanlara sosyal güvence sağlanması desteği SGK desteklenmesi, hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi için ilaç parazit mücadelesi aşılar daha çok desteklenmeli ve uygulamaları zamanında yapılmalı, genç girişimci çiftçiler ve üreticiler daha çok desteklenmeli kırsaldan göçün ve işsizliğin önüne geçilmesi, kontrollerin artması kırsalda yaygınlaştırılması yayla ve meraya uygun makine ekipman ile hayvancılık kırsal alanda daha çok desteklenmeli, yem girdi maliyetindeki artışlar çok olduğunda piyasa dengesi oluşturulması fahiş fiyat artış ve spekülasyonların önüne geçilmesi, kırsalda Küçük aile işletmelerine farklı, özel destek ve hizmet verilmesi, devlette devamlılık esastır proje ve destekler kurum temsilcisi idareci veya yönetici değiştirdiğinde projelerin Sümen altı edilmemesi devam ettirilmesi, parazit er mücadele gezici araç ve yıkama banyolukları artırılmalı ve daha fazla desteklenmeli, çobanlık peygamber mesleğidir küçük görülmemesi için temeldeki sorunlar sıkıntılar kesinlikle bir an önce çözülmeli daha fazla tanınmalı tanıtılmalı her alanda desteklenmeli, GES proje ve desteklerine önem verilmeli üretilen elektrikler değerinde TEAŞ tarafından üretici işletmeden eskiden olduğu gibi tekrar alınmalıdır, TMO arpa dağıtımını kendi yapmalı kredi kartı olmalı fiyat biraz daha düşürülmeli silo tonajı arttırılmalı yetiştiriciye üreticiye taksitlendirme yapılmalıdır maddelerine yer verildi.