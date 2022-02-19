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Anasayfa / Asayiş / Talaş yüklü siloda yangın çıktı

Talaş yüklü siloda yangın çıktı

talaş yüklü siloda yangın çıktı
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Kocaeli’de bulunan bir kereste doğrama fabrikasının talaş yüklü silosunda yangın meydana geldi. Yangını işyeri çalışanları kısa sürede söndürürken, itfaiye ekipleri de yeni bir yangın çıkmasını önledi.

Yangın, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kereste doğrama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten ötürü talaş yüklü siloda yangın çıktı. Yangını fark eden işyeri çalışanları, hemen müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, talaşlarla dolu siloyu ıslatıp boşaltarak yeni bir tutuşma meydana gelmesini önledi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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