TAKVİYE ŞART

Yeni Malatyaspor’a birkaç dokunuş daha gerekli…

İşte o zaman önce kümede kalmayı daha sonra üst sıraları belki uzak bir ihtimal gibi dursa da Play off’u zorlayabilir…

Abdulsamed ile kale sağlam ne kadar da yan toplara çıkmasa da…

Abdulsamed’in önündeki üçlü Burak, Yiğit, Taha bulundukları pozisyon her daim ateş altında olduğu için yoğun bir sirkülasyon ile devamlı karşı karşıyalar ve işleri hiçte kolay değil…

Gençlerden Ogün çok dikkatimi çekti. Aferin sana çocuk yani her şeyden önce öz güveni müthiş tarlaya ekilen sağlam filizlenen bir çiçek gibi…

Doğukan ne kadar da birkaç pozisyon da yetersiz kalsa da 18 yaş dokunulmazlığı var hele attığı müthiş gol takımın ihtiyaç duyduğu öz güveni aşıladı…

Kaptan Rahman öyle bir gol çıkardı ki biz daha ölmedik der gibiydi…

Donsah ve Jospin gayet iyi mücadele ettiler. Hele gol asistine bayıldım. Geçen hafta tek golümüzü atan Cengizhan da hırslıydı…

Aly Malle takımı ayakta tutan rakibe korku salan mükemmel geçişler yapan bir görüntü verdi. Bana göre sahanın en iyisiydi.

Onca olumsuzluğa rağmen gençlerden oluşan karma kadro ile cansiperane bir mücadele sergileyen takımı ve teknik heyeti kutluyorum.

NEDEN Mİ?

Tesadüf bir gol bulmadık.

Ciddi birkaç pozisyona girdik.

Direğe çarpan topumuz var.

Onca gol pozisyonu savuşturduk.

Daha ne olsun.

YÖNETİMİN GÖREVİ

Geçen hafta Barış ile anlaşan yönetimin bu sayıyı artırması gerekiyor.

Yani takviye şart.

Umarım bunu da en kısa süre de hayata geçirirler.

Eyüp maçı zor geçecek…

Eyüp bu ligdeki birkaç iyi takımdan bir tanesi oldukça zor geçecek.

Tüm takıma başarılar diliyorum.