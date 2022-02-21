taksinin tepe lambasını uyuşturucu zulasına çeviren 4 kişi yakalandı

Muş’ta polis ekipleri tarafından takibe alınan bir ticari takside yapılan aramada, aracın tepe lambasına zulalanmış 494 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Van’dan Muş’a uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen bir ticari taksi ve bir otomobildeki 4 şüpheli polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Polisin titiz çalışması sonucu, öncü görevi gören ticari taksi Özel Hareket Uygulama Noktasında, diğer şüpheli otomobil ise Hasköy Uygulama Noktasında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği Thor’un da desteğiyle araçlarda yapılan aramalarda, ticari taksinin tepe lambasına zulalanmış 494,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, işlemleri için Muş Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 3’ü uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.