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Taklalar atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

taklalar atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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Denizli’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontörlünden çıkan otomobil taklalar atarak ters bir şekilde durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kale ilçesi Karaköy-Karacaoluk Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tavas ilçesi Avdan Mahallesinden Kale’ye doğru seyir halinde olan 3 çocuk babası Osman Nuri Topuz idaresindeki 20 ZY 457 plakalı otomobil, piknik alanı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak ters bir şekilde durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Topuz ve yolcu konumunda bulunan 5 çocuk babası Nuri Bacnı’yı sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık görevlileri ise hayatlarını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Topuz ve Bacnı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan 3 çocuk babası sürücü Topuz’un alkollü olduğu iddia edilirken, 5 çocuk babası Nuri Bacnı’nın ise Kale ilçesine bağlı Adamharmanı Mahallesinin eski muhtarı olduğu öğrenildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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