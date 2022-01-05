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Taklalar atan aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

taklalar atan aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti
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Bilecik’te kontrolden çıkar araç taklalar atarken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki 03 AAC 827 plakalı ticari aracın sürücüsü Hasan Gürcan, Bayırköy beldesine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak yolun sağ tarafından refüje çarptı, ardından taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü Hasan Gürcan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Kadir S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan Gürcan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı beldedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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