DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

517916฿%0.76065

Öğle Vakti a 12:45
Malatya KAPALI -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Taklacı güvercinlerin kümesi alev alev yandı

Taklacı güvercinlerin kümesi alev alev yandı

taklacı güvercinlerin kümesi alev alev yandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kocaeli’de taklacı güvercinlerin beslendiği boş baraka alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, güvercinlerin bir süre önce başka bir yere taşındığı öğrenildi.

Yangın, Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi Acar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.’ye ait barakada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Boş barakanın taklacı güvercinlerin beslendiği kümes olarak kullanıldığı öğrenildi. Güvercinlerin bir süre önce başka bir yere taşındığı, yangın sırasında barakada olmadıkları öğrenildi. Barakanın alevlere teslim olma anı ise saniye saniye bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İçişleri Bakanlığından kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.