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Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
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Kırıkkale’de bariyerleri aşıp karşı yola takla atan otomobilin 200 metre sürüklendiği kazada 2 genç ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. idaresindeki 06 AP 2101 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı yola geçerek yaklaşık 200 metre ters yönde sürüklendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.T. (23) ile yanında bulunan E.T. (24) ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kazada hurdaya dönen otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Çekici vasıtasıyla otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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