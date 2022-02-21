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Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı

takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı
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Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kapaklı – Çerkezköy istikametinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil, refüjdeki ışıklandırma direğini de söktü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çerkezköy ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Gökduman idaresindeki 34 CFH 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan savrulan otomobil, karşı şeritteki 2 araca daha çarparak durabildi. Yaklaşık 100 metre savrulan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Murat Gökduman adlı sürücü Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşerken, yol güvenliğini sağlayan emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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