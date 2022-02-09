DOLAR

13,5621$% -0.1

EURO

15,5246% 0.1

STERLİN

18,3819£% -0.12

GRAM ALTIN

798,72%0,27

ÇEYREK ALTIN

1.297,00%0,23

BİTCOİN

598141฿%2.73413

İmsak Vakti a 05:56
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Takla atan otomobil hurdaya döndü, gurbetçi kardeşler sağ kurtuldu

Takla atan otomobil hurdaya döndü, gurbetçi kardeşler sağ kurtuldu

takla atan otomobil hurdaya döndü, gurbetçi kardeşler sağ kurtuldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kırıkkale’de memleketlerine giden iki gurbetçi kardeş, karla karışık yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda metrelerce takla atarak hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Fransa’da yaşayan Mehmet ve Sadi Şahin kardeşler, tatil için memleketleri Gümüşhane’ye giderken Kırıkkale’de kaza yaptı. Mehmet Şahin idaresindeki BA-728-TQ Fransa plakalı Citroën marka otomobil, Irmak köyü virajlar mevkiinde kontrolden çıkarak metrelerce takla attı. Karla karışık yağan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrilen otomobildeki ağabey Mehmet (57) ve kardeşi Sadi Şahin (54) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, elinden yaralanan iki kardeş olay yerinde tedavisi yapıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Esenyurt’ta site içindeki 15 katlı binanın 8’inci katında çıkan yangın söndürüldü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.