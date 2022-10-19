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Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Takla atan araçta 2 kişi yaralandı
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Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Adıyaman kara yolunun 76’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet S. idaresindeki 44 AH 940 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Davut Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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