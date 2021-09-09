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“Takımın Kalitesi Arttı”

Yeni Malatyaspor’un savunma oyuncusu Wallace Fortuna Dos Santos, bu sezon rekabete açık olduğunu formayı giymeyi kim hak edecekse ona saygı duyacaklarını söyledi.

“takımın kalitesi arttı”
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Sarı kırmızılı takımın bu yıl ligde daha güçlü olacağını söyleyen sambacı, “Takımın kalitesinin arttığını da düşünüyorum. Bu yıl daha farklı bir Malatyaspor izleyeceksiniz” dedi.

Süper Lig’in 4.haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Doğu Anadolu ekibinin Brezilyalı oyuncusu Wallace Fortuna Dos Santos, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geçen yıl oynadığım oyundan verdiğim mücadelemden dolayı kendimden memnun kaldım. Bu sene de daha iyisini gösterip takımla beraber daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Takımın kalitesinin arttığını da düşünüyorum. Bu yıl daha farklı bir Malatyaspor izleyeceksiniz” diye konuştu.

“KİM HAK EDİYORSA O OYNAYACAK”

Teknik direktör İrfan Buz’un 3’lü defans sistemiyle takımını sahaya sürmesinin ve Sadık Çiftpınar’ın kadroya dahil olmasının ardından savunmada rekabetin kızışmaya başlamasını değerlendiren Wallace, “Hepimiz deneyimli futbolcularız. Hocamızın tercihlerine saygı duyuyoruz. Daha önce diğer takımlardan da deneyimimiz oldu. Burada onu devam ettireceğiz. Kim daha çok çalışırsa formayı o alacak. Kim hak ediyorsa o oynayacak” sözleriyle rekabete açık olduğunu ifade etti.

Beşiktaş maçıyla ilgili olarak da konuşan tecrübeli oyuncu sözlerini şu şekilde tamamladı: “Süper Lig’deki bütün maçlar zor. Tabii Beşiktaş veya Galatasaray gibi büyük ekiplere karşı oynamak biraz daha zor oluyor. Ama tabii zamanımız var. Hem defansif anlamda, hem ofansif anlamda birçok çözüm üreterek nasıl ataklar geliştireceğimize veya karşı rakibin ataklarını nasıl engelleyeceğimize çalışıyoruz. Zor bir maç olabilir ama ona göre çalışıyoruz”

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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