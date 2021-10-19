“Takımda herkes yüzde yüzünü verecek”

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Marius Sumudica, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, Altay karşılaşmasında alacakları 3 puanla birlikte bu galibiyeti perçinlemek istediklerini söyledi.

FERDİ DURDU

Yeni Malatyaspor’un Altay maçı hazırlıkları esnasında kulüp televizyonuna açıklamada bulunan teknik direktör Marius Sumudica, takıma bir agresiflik kazandırmak istediğini ve takıma oyun mantalitesini anlattığını söyledi. Rumen teknik adam, “Oyuncularımla konuştum. Oyun stratejim hakkındaki fikirlerimi kendilerine anlattım. İstediğim şeyleri çok çabuk kavradılar. Buradan önce Gaziantep, Kayseri ve Rize’de de çalıştım ama burası öylem bir takım ki herhangi bir şey anlatacaksam, hızlı anlayabilen bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Çok hızlılar. Tabii tecrübeli, 30 yaşının üzerinde oyuncularımızda var ama onlarda aynı genç oyuncular gibi davranıyorlar. Sanki okulda öğrenmek isteyen öğrenci gibiler. Onlarda öğrenmek istiyorlar. Oyuncularımla benim aramda çok iyi bir ilişki var. Bütün bunlardan sonra gerisi çabuk geliyor. İyi bir takımızı var, hep berber bir aile olmak istiyoruz” diye konuştu.

Marius Sumudica, Adana Demirspor karşısında alınan galibiyeti kendisinin değil, oyuncularının aldığını ifade etti.

“Anadolu takımlarını seviyorum” diyen Sumudica, şunları kaydetti:

“Anadolu insanını da seviyorum. Buraya kalbimi açarak geldim. Taraftarlarımızdan da istediğim bir şey var; maça gelip, bizi desteklesinler. Çünkü taraftarsız bir takımın kimliği yoktur. Adana’da gördüğüm bir şey hoşuma gitti; yaklaşık 15 bin taraftar vardı, takımlarını desteklediler. Maçı kaybettikten sonra bile desteklemeye devam ettiler. Hiç kimse takımına kötü bir şey söylemedi. Tabii taraftarlarımızın da maçtan sonra bize kızgın olmasını istemiyorum, onlara öyle bir şey vermeyeceğim. Bir şeyin sözünü veriyorum; takımımın sahada yüzde yüzünü verdiğini görecekler. Herkesin evine mutlu dönmesini istiyorum. Tabii bu birlikte olursak gerçekleşir.”

Rumen teknik adam, Altay maçının önemine dikkat çekerek, “Şu ana kadar bir şey yapmış değiliz. Sadece bir 3 puan aldık. Eğer Altay maçını kazanmazsak, bu 3 puanın hiçbir anlamı yok” dedi.