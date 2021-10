“Takatimiz kalmadı, devlet müdahale etmeli”

MUTLU SARIGÜL

Yem fiyatlarının ve girdi maliyetlerinin artışına paralel olarak karkas et fiyatlarının da artmasını talep eden Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, devletin buna müdahalesini talep etti. Taneli, “Şu anda büyük et sanayicileri birinci sınıf karkas etin kilosunu 30 TL kadar düşürdüler. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bunların insafına bırakmayın, takatimiz kalmadı” dedi.

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, yükselen yem fiyatlarına tepki gösterdi. Dün birlik binasında yaptığı basın açıklamasıyla önemli açıklamalarda bulunan Taneli, son zamanlarda artan yem fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, et fiyatlarının artmamasının besi üreticisini zor durumda bıraktığını söyledi.

“DEVLET BUNUN İÇİN VAR”

Et fiyatına gelen zammı değerlendiren Taneli, “Geçen yılın fiyatıyla bu yılki yem fiyatları arasında uçurum var. Geçen yıl kepek 32 TL iken bu yıl 70 TL oldu. Arpa 1.4 TL den 2.8 TL’ye, mısır 1.65 TL den 2.65 TL oldu. Kesif yem 90 TL den 150 TL’ye yükseldi. Geçen yıl ticari yönü olan üreticiler inek kesiyor. Et satıcıları inek etini 35 TL’den alıyor 70 TL satıyor. Sakatat kendine kalıyor. Zaten sakatat parası üreticiye verilmiyor. Her taraftan üreticiye yük biniyor. Böyle giderse üretici ezilip gidecek. Diğer taraftan devlet, insanların et ihtiyaçlarını gidermek için her zaman dışarıdan et mi getirecek? Et fiyatları geçen yıl bu zamanlar 33 TL’yken, şimdi ise birinci kalite tosun eti 43 TL. Hesaplandığında et fiyatları yüzde 15 artmış. Maliyetler ise yüzde 80 artmış durumda. Yetiştiricilerin buna dayanacak gücü kalmadı. Devlet buna müdahale etmelidir. Yoksa yem fiyatları artıyorsa, aynı oranda et fiyatlarını da artırsın. Bu üreticinin hakkıdır. Devlet bunun için var” diye konuştu.

“İNEK SAYISI TÜKENİYOR”

“Ayrıca üretici bir taraftan et ve yem sanayicisinin haksızlığına uğruyor” diyen Taneli, sözlerine şöyle devam etti:

“Diğer taraftan tüketici pahalıya et tüketiyor. Devlet üretici ile tüketiciye satılan et fiyatları arasındaki dengeyi adaletli bir şekilde sağlamalı. Şu anda mezbanelerde 10 tane tosun kesiliyorsa, yanında 4 tane inek kesiyor. Yani inek sayısı hızla tükeniyor. Şuanda büyük et sanayicileri birinci sınıf karkas etin kilosunu 30 TL kadar düşürdüler. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bunların insafına bırakmayın, takatimiz kalmadı. Yıllardır raflarda et fiyatının düştüğünü görmedim. Madem üreticiden düşürdünüz, kendiniz de düşürseydiniz. Yok, onlarda düşmez. Çünkü onlar sanayici, bizlerde onların gözünde çobanız. Onun için düşmez.”

TMO ARPAYI 2 TL’DEN VERİYOR

TMO’nun arpa müdahalesine değinen Taneli, “Bu arada Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığımız sayesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nden üreticiye arpa satışı yapılmaktadır. Piyasada arpa fiyatları 2.8 TL iken Toprak Mahsulleri Ofisi arpayı üreticiye 2 TL’den veriyor. Eğer TMO müdahale yapmasaydı şu an arpanın kilosu 4TL olurdu. Biz üreticiler aynı müdahaleyi Et ve Süt Kurumundan da bekliyoruz. Eğer müdahale etmezler ise bizler ve çobanlar tarihe karışacağız” dedi.