Tahmini bütçe 215 milyon

ŞÜKRAN MALKOÇ

Battalgazi Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısının 4. Birleşimi Belediye Başkanı Osman Güder, Başkanlığında Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplam 1 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, 2022 yılı Mali Bütçesi tahmini olarak belirlendi. Buna göre tahmini bütçe 215 milyon TL olarak kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısının 4.Birleşiminde bir araya gelerek, 1 gündem maddesini görüştü. Toplantı sonunda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cezmi Kartay’ın dönüşümü ve Eski Malatya’ya yapılması planlanan meydan projesi hakkında müjdeyi verdi.

“CEZMİ KARTAY’DA 5 DÖNÜMLÜK ALAN DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Meclis üyelerine geçtiğimiz hafta gerçekleştiren Ankara ziyaretinden bahseden Başkan Güder, Cezmi Kartay’ın dönüşümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dosya sunduklarını aktardı. Başkan Güder, “Geçtiğimiz hafta Ankara’da bazı çalışmalar yaptık. İki güzel haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cezmi Kartay’da en az 5 dönümün dönüşümü noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile bir görüşme yaptık ve mutabakata vardık gibi. Bu dönüşümde Battalgazi Belediyemiz ile Kentsel Dönüşüm Alt Yapı Genel Müdürlüğü ortak çalışacak. Cezmi Kartay’ın hepsinin dönüştürülmesi noktasında bir tereddüt vardı ve önceki hazırladığımız çalışma ciddi bir yük getiriyordu. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 5 dönümlük alanda yapılması planlanan dönüşüm için uzlaşıya vardık. O bölgedeki konutlarda bu dönüşümü yapacağız. TOKİ tarafından yapılan konutlar, karşılıklı olarak konut sahiplerine verilebilecek. O bölgedeki insanların istediği bir talep. Çünkü orada yaşayan vatandaşlarımız kendi konutlarını kiraya veremiyorlardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan dönüşüm için bu onayı aldık” açıklamasında bulundu.

“ESKİMALATYA’YA MEYDAN PROJESİNİ KAZANDIRACAĞIZ”

Eski Malatya’ya yapılması planlanan ‘Medyan Projesi’ hakkında da konuşan Başkan Güder, “Eski Malatya’ya güzel bir meydan kazandırmak adına arkadaşlarımız daha önce proje hazırladılar. Proje taslağını bakanımıza sunduk ve çok beğendi. Bakanlığımız 5 milyonu hibe olmak üzere 15 milyon kredi kullanmamıza olanak sağlayacak. İnşallah Eski Malatya meydan projemizi ekonomik bir sorun veya sıkıntı yaşamadan dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Öte yandan içişleri Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonunda ise Battalgazi Belediyemize 1 milyon lira gibi bir destek sağlayacak. İçişleri Bakanlığımızdan alacağımız o destek ile de asfalt serimi için kullanacağımız ihtiyacımız olan bir iş makinesini envanterimize kazandıracağız. Eğer o destekten artan bir meblağ olursa da zabıta birimimizin ihtiyacı olan birkaç tane araç temini yapmayı planlıyoruz. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.