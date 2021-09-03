“Tabiat insansız yaşar ama insan tabiat olmadan yaşayamaz”

Malatya Çevre Platformu Pütürge’de Şiro Çayı ve bölgede sayısı her geçen gün artan maden faaliyetleri için sesini yükseltti. Malatya Çevre Platformu (MALÇEP) adına açıklama yapan Pütürge Temsilcisi Ramazan Derin, doğaya yönelik tehditlere dikkat çekti. Özellikle Pütürge üzerinden konuşan Derin, doğaya yönelik çok tehlikeli projelerin olduğunu söyledi.

“Tabiat insansız yaşar ama insan tabiat olmadan yaşayamaz”

Dünyayı bizden başka kirleten hiçbir varlık yok” diyerek devam eden Derin, Pütürge’deki madencilik faaliyetlerinin zararlarını anlattı.

Pütürge ilçesinin can damarı olan Şiro Çayı’nın Islah Projesi’nin iptali için 2 bin 417 ıslak imza toplayan Pütürgeliler, yargıdan gelecek cevabı bekliyor.

MALÇEP Pütürge Temsilcisi Ramazan Derin, “Bizler, PEREŞ yeni ismi ile BÜYÜK ÇAY Deresi’nin üzerinde yapılacak olan ve 8 köyün haritadan silinmesine yol açan, sırf Adıyaman’ın bir köyünü sulayacak olan bu projeye karşıyız. Bizler, Şiro Çayı Tepehan Bölgesi’nde Kurulu bulunan kum ve çakıl tesisinin değil ama hiçbir önlem olmadan tarım arazilerine, yaşam alanlarına ve akarsularımıza, atıkları ile verdiği zarara karşıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye geneline yayılan madencilik faaliyetlerinin ulaştığı boyutların korkunç sonuçlara ulaştığını söyleyen Derin, Malatya il genelinde 11 Aralık 2021 tarihine kadar 867 adet ÇED başvurusu yapıldığını belirtti.

“328 başvuruya ÇED ‘gerekli değildir’ raporu vermiştir”

Derin, açıklamasının devamında, “Malatya Merkez-14, Akçadağ-111, Arapgir-37, Arguvan-41, Battalgazi-67, Darende-38, Doğanyol-4, Doğanşehir-123, Hekimhan-72, Kale-8, Kuluncak-48, Pütürge-79, Yazıhan-43, Yeşilyurt-223 başvurudan 328’ine ÇED gerekli değildir raporu verilmiştir” ifadelerini kaydetti.

Derin, Taşmış köyünde yoğunlaşan madencilik faaliyetlerinde eksiklikler ve usulsüzlükler yaşandığını iddia ederek şöyle devam etti: “Bizler idari ve gerekse hukuki muhatap bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu nedenle ana şirketler ile lobiler arasındaki kopukluklar maalesef halka yansımaktadır ve bu durum halktan büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır. Oysa 5909 sayılı Çevre Kanunu ve ÇED Mevzuatı gereği ÇED raporu düzenlenmeden önce halkın katılımı toplantısının yapılması zorunludur. Bu toplantıya köy muhtarı ve heyeti ile köy halkının çağırılması ve yapılacak faaliyetin tüm detayları ile anlatılması gerekir ama günümüzde mevzuatta bir değişiklik olmamasına rağmen uygulamanın genelde masa başında yapılıp ÇED gerekli değildir raporu verilebiliyor. Bu rapor yargıya intikal edildiğinde aylarca hatta yıllarca süren hukuki süreçte şirketler faaliyetlerine devam etmekte bir sakınca görmüyorlar. Çok uluslu şirketler hiçbir kural tanımadan, hiçbir etik değer tanımadan kâr hırsı ile doğayı tahrip ediyorlar.”

“Temiz bir gelecek istiyoruz”

“Bizler madenlere karşı değiliz” diyerek devam eden Derin, “Bizler vahşi madenciliğe karşıyız. Bizler etkili bir maden yasasının yapılmamış olmasına karşıyız. Bizler, madenciliğin kural tanımamasına karşıyız. Bizler madenciliğin denetlenmemesine, dokunulmaz olmasına karşıyız. Bizler emperyalist maden şirketlerinin kendi ülkesinde kıyamadıklarına bizim ülkemizde bizim doğamızı fütursuzca talan etmelerine karşıyız. Bizler madenciliğin dünya standartlarına göre yapılmamasına karşıyız. Kısaca ormanlarımızı, meralarımızı, yaşam alanlarımızı, sularımızı kirleten her türlü madenciliğe karşıyız. Bizler çocuklarımıza temiz bir dünya, temiz bir gelecek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Derin, Malatya Çevre Platformu olarak halkla el ele vererek Akçadağ’da, Arapgir’de, Arguvan’da, Battalgazi’de, Doğanşehir’de, Doğanyol’da, Hekimhan’da, Kale’de, Kuluncak’ta, Pütürge’de, Yeşilyurt’ta aynı azim ve kararlılıkta vahşi madencilik ve doğa tahribatına karşı olacaklarını da sözlerine ekledi.

<BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK>