Sütlüce Mahallesinde ki yatırımlar incelendi

Yeşilyurt Belediyesine yapılan yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sunan Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, “Davetimize icabet edip mahallemizi ziyaret eden İlçe Kaymakamımız Osman Uğurlu ile Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz, bugünde çok güzel bir sohbet yaptık. Mahallemizdeki hizmetleri konuştuk, taleplerimizi aktardık. Her şey için teşekkür ediyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” diye konuştu.

SÜTLÜCE İÇİN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Sütlüce’nin gelişmesi için yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Çınar, “ Bizleri büyük bir samimiyet ve güleryüzle karşılayıp ağırlayan Sütlüce Mahallemizdeki değerli büyüklerimize ve tüm mahalle sakinlerine öncelikle saygılarımı sunuyorum. Mahalle sakinlerimizin kadirşinaslığı ve hoş sohbetleri hepimizi memnun etti. Bizler gece gündüz demeden ilçemiz için, hemşehrilerimiz için çalışıyoruz. Sütlüce mahallemizde bizim gelişimine ve değişime önem verdiğimiz çok değerli bir mahallemizdir. Sayın Kaymakamımızla birlikte bu güzel ve şirin mahallemizi ziyaret ederek mahalle sakinlerimizle güzel bir istişare toplantısı yaptık. Bölgede devam eden yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdik, onlarında bizlerden isteklerini dinledik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyorlar. Sütlüce’nin daha fazla gelişmesi ve daha fazla yatırımla buluşması içinde mesai arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Pandemi ve doğal afetlerden dolayı yoğun göç alan mahallelerimizden olan Sütlüce’de tarım arazilerinin yanı sıra bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaştı. Son yıllarda nüfusu neredeyse iki katına çıkan bu bölgemizin ihtiyaçlarını gidermek içindemahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin de destekleriyle gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sütlüce için yapılacak ne varsa bizler onu yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bundan önceki yatırımlarımızı yeni yatırımlarla bütünleştirip Sütlüce’mizin planlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek için var gücümüzle çalışacağız.” diye konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, istişare toplantısından sonra Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallede yürütülen kilitli parke taşı serim çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgiler aldılar. (Bülten)