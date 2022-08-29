“Süte su katanlardan olmadık, olmayacağız”

Ağustos ayı İl Divan toplantısında konuşarak gündemi değerlendiren SP Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, “Bizler milli görüşçüler olarak, Erbakan Hoca’mızdan öğrendiğimiz gibi, cihad şuuruyla asla ‘helal ve dürüst siyaset’ yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gerçekleri olduğu gibi söyleyeceğiz. Bugüne kadar hiçbir zaman süte su katanlardan olmadık, bundan sonra da asla olmayacağız!” dedi.

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Başkanlığı Ağustos ayı İl Divan toplantısını gerçekleştirdi. Burada konuşan SP İl Başkanı Mustafa Canbay, Malatya ve Türkiye gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, Ağustos ayının son günlerin ve Türk tarihinin dönüm noktalarına haiz olduğunu dile getirdi.

“MEHMETÇİĞİMİZ YENİ BİR DESTAN YAZMIŞTIR”

Ağustos ayının önemine değinen Canbay, “İlki; Anadolu’nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan ve tarihe altın harflerle yazılan şanlı Malazgirt Zaferi’dir. 1071’den bugüne Anadolu toprakları barış, sevgi ve kardeşliğin merkezi olmuş; birlik, beraberlik ve hoşgörü gibi yüce hasletleri bereketli Anadolu topraklarında pekiştiren milletimiz, vatan bildiğimiz bu topraklarda eşsiz bir kültür ve tarih mirası oluşturmuştur. İkincisi ise; 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanacak olan Büyük Taarruz’un şanlı başlangıcıdır. Hazırlıkların ardından düşman ordusunu vatan topraklarından tamamen çıkarmak amacıyla 26 Ağustos 1922’de taarruza geçilmiş, Mehmetçiğimiz yeni bir destan yazmıştır” diye konuştu.

“HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ”

“Ecdadımız tüm zorluklara rağmen asla umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmamış, bir ve beraber olarak bu zaferleri kazanmıştır” diyen Canbay, şunları kaydetti:

“Unutmayalım ki; zaferin ardından adaleti, merhameti ve hoşgörüyü hiçbir zaman elden bırakmayarak, bu topraklarda 1000 yıldır var olduğumuz gibi bundan sonra da var olmaya da devam edeceğiz inşallah. 53 yıl önce ülkemizin tüm problemlerini çözüm olmak amacıyla çıktığımız bu yolda kararlılıkla yürümeye ve insanımızın umudunu her geçen gün daha da pekiştirmeye devam edeceğiz. Rotamız belli; 85 milyon insanımızın ‘Hep Birlikte Güzel Yarınlara’ ulaşmasıdır. Bizler, bu kararlılıkla yolumuza devam ederken birileri de partilerinin kaderiyle Türkiye’nin kaderini eş değer göstermeye çalışıyor. ‘Hepimiz aynı gemideyiz.’ diyor. Oysa şu film repliği bu sözlere en güzel cevaptır: ‘Deniz bitti, gemi durdu. Duran gemi artık gemi değildir.’ Hepimiz aynı gemideyiz. Doğru! Fakat birileri lordlar kamarasında iktidar ortaklarıyla mehtabı seyrederken, milletimizin büyük bir bölümü geminin alt katlarında seslerini duyurmaya çalışıyor; fakat bir türlü başarılı olamıyorlar. Üstelik sesini yükseltenlerin seslerini kısıyorlar. Biz, haklı tepkileri ve bizleri susturmaya çalışan tüm bu kuru gürültüye inat, dümenin başına geçecek ve bu gemiyi güvenli ve salim bir rotaya mutlaka oturtacağız. Kırılan ve hasara uğrayan her ne varsa; milletimizin bize verdiği destekle hızla onaracak ve hep birlikte daha güzel yarınlara doğru yol alacağız” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR, ÇÖZÜMÜ YALNIZCA RUSYA İLE ARAMAMALIDIR”

“Dış politikada yaşanan son gelişmelere baktığımızda da, iktidarın yıllardır takip ettiği Suriye politikasının ne kadar hatalı olduğu, bugün kendileri tarafından da kabul edilmiş gibi görünüyor” diyen Canbay, “Saadet Partisi olarak, olayların başladığı ilk günden bu yana dile getirdiğimiz yaklaşımın haklılığı da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İktidar, Suriye meselesinde hatalarını telafi etmek ve gerçekçi bir çözüm ortaya koymak istiyorsa; diplomasi zemininde Suriye yönetimini dışarıda bırakmamalıdır. Suriye meselesinin çözümünde, elbette başından bu yana taraf olan Rusya’nın da dahli olacaktır. Ancak iktidar, çözümü yalnızca Rusya ile aramamalıdır. Suriye’nin barış ortamına ve istikrara kavuşması için vakit kaybetmeden daha tutarlı siyasi çözüm yolları aranmalıdır. Geçmişte defalarca kez yapılan hatalar, bir kez daha tekrar edilmemeli; kalıcı barış, geçici ve günlük siyasi kazançlara kurban edilmemelidir” dedi.

İsrail’in bütün insanlık için tehdit olduğunu belirten Canbay, “Bu şebeke aldığı bu cesaret ile Gazze’de bir açık hava hapishanesi oluşturmuş ve orada yaşayan milyonları ölüme mahkûm etmiştir. İsrail, sadece Filistinliler için değil, bütün insanlık için tehdittir. Coğrafyamızı tarumar edecek olan, ‘Arz-ı Mev’ud’ hedefi doğrultusunda yakıp yıkmaktan, çocuk, kadın, yaşlı genç demeden masum insanları katletmekten geri durmamaktadır. Yaşanan ve yaşanmakta olan bunca vahşete, katliama rağmen ülkemizle terörist İsrail arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçlendirilmiş, normalleştirilmeye çalışılmıştır. Bunun son örneği; geçen gün yapılan açıklamayla Türkiye’nin İsrail’e büyükelçi atanacağının duyurulmasıdır. Terörist İsrail’e büyükelçi atanması, işgalin ve katliamların meşrulaştırılmasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“OKUL MALZEMESİ NEREDEYSE KALMADI”

Okullar açıldığını ve velileri okul masrafı telaşının sardığını dile getiren Canbay, şunları kaydetti:

“Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler artan okul masrafları nedeniyle kara kara düşünüyor. Fiyatı artmayan kırtasiye ürünü ve okul malzemesi neredeyse kalmadı. Kalem, silgi, boya gibi ürünlerde yüzde 100’ü aşan oranlarda artışlar gözleniyor. Geçen eylül ayında 4-5 TL seviyesindeki 80 sayfalık defterler 19.90 TL’ye satışa çıktı. Her bir öğrenci için en az 7-8 defter ihtiyacı dikkate alındığında 2 çocuklu bir velinin sadece defter için ödemesi gereken rakam 320 TL. Kurşun kalemin adedi 1 TL seviyesinden 2.5 TL seviyesine yükselmiş durumda. Kırmızı kalemlerin de 4’lü setinin fiyatı geçen yıl eylülde yayınlanan ‘okula dönüş’ kataloglarında 5 TL iken bu yıl 10 TL’ye yükseldi. 12’li sulu boya aynı marka geçen yıl 19.90 TL fiyatla satılırken, bu eylül ayında 29.99 TL etiketle satışa çıktı. Servis ücretlerinde yüzde 50’yi bulacak zamların gelmesi bekleniyor. Bizler milli görüşçüler olarak, Erbakan Hoca’mızdan öğrendiğimiz gibi, cihad şuuruyla asla ‘helal ve dürüst siyaset’ yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gerçekleri olduğu gibi söyleyeceğiz. Bugüne kadar hiçbir zaman süte su katanlardan olmadık, bundan sonra da asla olmayacağız! Bunca olumsuzluğa rağmen hala umut varsa, bu umudu ayakta tutan ve ülkemizin daha fazla bataklığa düşmesine engel olan biz milli görüşçüleriz. Çünkü ne diyoruz, ‘Saadet çözer’ diyoruz. Ne diyoruz, ‘Seninle olur’ diyoruz.”