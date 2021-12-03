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Anasayfa / Ekonomi / Süt ve süt ürünleri satın alınacak

Süt ve süt ürünleri satın alınacak

İnönü Üniversitesi süt ve süt ürünleri satın alacağını duyurdu.

süt ve süt ürünleri satın alınacak
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Süt ve süt ürünleri satın alınacak

İnönü Üniversitesi süt ve süt ürünleri satın alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Süt ve Süt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 27.12.2021 olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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