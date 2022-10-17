Süt tankları yılın sonunda hayata geçiyor

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Çiğ süte gelen yüzde 13,3’lük zammı değerlendiren Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, çiğ süte gelen bu zamdan ve verilen desteklerden küçük işletmelerin faydalanamayacağını dile getirdi. Kurtoğlu, Malatya’da soğuk süt zinciri olmadığı için üreticilerin mağdur olduğuna dikkat çekerek, “İnşallah biz Malatya İli Süt Üreticileri Birliği olarak 2017’de bir milyon 350 bin liraya tank almıştık o tankları Malatyalı çiftçinin hizmetine sunacağız. Bu tankları isteyen üreticilerimize, inşallah 12. aydan önce hayata geçireceğiz” dedi.

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, çiğ süte yapılan yüzde 13,3 zammı değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Kurtoğlu, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtoğlu, Ulusal Süt Konseyi’nin sütün kilosunun 8,5 liradan açıkladığını belirterek, üreticinin eline bir litre sütten 8,5 lira geçeceğini söyledi.

DESTEK 50 KURUŞA DÜŞTÜ

“Ne yazık ki Malatya’mızda soğuk zincir olmadığı için bundan sadece büyük çiftlikler hariç elleri nasırlı Ayşe Teyze’m, Hasan Amca’m bundan faydalanamayacak” diyen Kurtoğlu, “Bir türlü soğuk zinciri hayata geçiremediğimiz için Malatya’daki üreticilerimiz bundan faydalanamıyor. Hala 4-5 lira süt satan üreticilerimiz var. Tarım Bakanlığının soğutulmuş süte Birlik üzerinden satıldığı takdirde 50 kuruş bir desteği vardı. 3 ay 1 lira verdiği desteği şu anda 50 kuruşa düşürdü. Bakanlık şu anda satılan soğutulmuş site birlik üzerinden ton başına 500 lira bir destek veriyor. Ama ne yazık ki yine Malatyalı çiftçimiz, üreticimiz, elleri nasırlı annelerimiz bundan faydalanamıyor. Süt konusunda hem üretici mağdur hem de tüketici” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİLERİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Kurtoğlu, 12. aydan önce süt toplama tanklarının hayata geçeceğini belirterek, “Şu an da Doğu ve Güneydoğu’da birkaç il hariç bir Adıyaman, bir Elazığ gibi iller zamdan ve desteklerden faydalanacak, çünkü orada soğuk zincir var. Malatya’daki çiftçi şu an da çoğu üretici ineğini dahi sağamıyor, hayvanına yem dahi vermiyor. Çünkü ürettiği sütü satma imkanı yok, altyapı yok, muhafaza edecek tankları yok. İnşallah biz Malatya İli Süt Üreticileri Birliği olarak 2017’de bir milyon 350 bin liraya tank almıştık o tankları Malatyalı çiftçinin hizmetine sunacağız. Bu tankları isteyen üreticilerimize, inşallah 12. aydan önce hayata geçireceğiz. ‘Bizim bir ton, 500 kilo günlük sütümüz var’ diyen yerlere tankları oraya tahsis edeceğiz. Ürettikleri sütü de pazarlayacağız, satacağız. Tabi burada çiftçilerin desteği çok önemli” diye konuştu.

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