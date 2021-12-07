Süt inekçiliğinde kadınlar daha avantajlı

ÇİĞDEM ERHAN

Süt inekçiliği projelerinde kadınların önemli avantajlara sahip olduğuna dikkat çeken TKDK Malatya Koordinatörü Murat Tunç, “Bu konudaki hibe oranımız yüzde 50 ila 70 arasında. Tabii ki genç kadın olduğu zaman hibe oranımız biraz daha artıyor” dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), süt fiyatlarının pahalandığı şu dönemlerde süt ile ilgili projelere daha da ağırlık vermeye başladı. IPARD II’nin 10’uncu çağrısının sona ermesine az bir süre kala süt üretimi yapmak isteyen kadınlara yönelik önemli hibe verdiklerini açıklayan TKDK Malatya Koordinatörü Murat Tunç, BUSABAH gazetesine konuştu.

Kadınlara yönelik süt üretimiyle ilgili ayrıcalıklarının bulunduğuna dikkat çeken Tunç, hayvancılıkla ilgili projeleri desteklediklerine, özellikle süt üretimine kadınların daha çok ilgi duyduğunu açıkladı.

“KADINLAR DAHA AVANTAJLI”

Süt inekçiliği projelerinde kadınların daha avantajlı olduğunu vurgulayan Tunç, “Kadınların süt üretimine olan ilgileri daha fazla. Bu nedenle bunun gibi projelerde kadınların pozitif ayrıcalığı var. Verdiğimiz hibe oranlarında kadınlar daha da avantajlı. Süt üretimi projesi de onlardan birisi. Biz süt üretimini Malatya’da daha da artırmayı hedefliyoruz. Çünkü süt üretimiyle birlikte hayvancılığı geliştirebilirsiniz. Hayvancılığın temeli zaten süt inekçiliğinden geçiyor. Biz bunu ne kadar artırabilirsek, hayvancılığı da o kadar geliştirebiliriz. Bundan dolayı Malatya’da bu tür projeleri daha da fazlalaştırıp, daha çok hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“SÜT İNEKÇİLİĞİ ÖNEMLİ”

Yem fiyatlarının projeleri etkileyip etkilemediği konusunda da değinen Tunç, “Üretimi canlandırmak çok kolay olmuyor. Bunlar yavaş yavaş olacak şeyler. Siz bu tür işletmeleri çoğalttıkça ve insanlar bu işe yöneldikçe, potansiyel artıkça çözümler bulmaya çalışılıyor. Yem fiyatlarının artması işin diğeri tarafı ama hayvancılıkla uğraşan insanlar hayvanlarının yemini kendisi üretiyor. Hayvancılıkla uğraşan insanlar boş olan arazileri zaten ekip, biçmekte. Devletimizin de bu anlamda ciddi destekleri var. Yeme, hayvancılığın geliştirilmesi için de destekler var. Zaman zaman zorluklar çekilebiliyor ama bunlar kısa sürede aşılacak şeyler. Hayvancılık önemli bir sektör. Süt inekçiliği önemli. Bunun içerisinde kalındığı sürece gerçek optimal değerleri orada bulduğunuz sürece hayvancılık ideal bir meslek” şeklinde konuştu.

“KADINLAR DAHA BAŞARILI OLUYOR”

“IPART II döneminde şimdiye kadar 50’ye yakın proje aldık ve projecilerin çoğunluğu kadın. Erkekler de tercih ediyor ama ağırlığı kadınlar oluşturuyor” diyen Tunç, “Herhalde süt inekçiliği yapmak kadınlar için biraz daha keyifli ve anlamlı oluyor. Bu işte kadınlar daha çok başarılı oluyorlar. Zaten hibe oranımız yüzde 50 ila 70 arasında. Tabii ki genç kadın olduğu zaman hibe oranımız biraz daha artıyor. Bu konuda genç ve kadın olması daha ayrıcalıklı” ifadelerini kullandı.