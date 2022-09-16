“Süslü Kadınlar” pedal çevirecek

Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 10. yıl etkinliği 18 Eylül’de Malatya’da yapılacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Kadınların önderliğinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 18 Eylül Pazar günü onuncu yılında 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Malatya’daki etkinliğe katılmak isteyen kadın bisikletçiler 18 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Şehriban Günata Anadolu Lisesi karşısında toplanarak birlikte pedal çevirecekler. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler malatya_skbt instagram sayfasını ziyaret edebilirler.

2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl 10’uncu etkinliğiyle tüm kadınları rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile yaşadıkları şehirlerdeki buluşma noktalarına gelmeye birlikte bisiklet sürmeye davet ediyor.

Bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir.

2013 yılında ilk kez İzmir’de bir grup kadın tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu her yıl yeni şehirlerin katılımı ile büyüyerek uluslararası bir bisikletli kadın hareketine dönüştü. Gönüllü kadınların bireysel inisiyatifiyle organize edilen bisiklet turu yıllar içinde İtalya’dan Almanya’ya Kanada’dan İran’a birçok ülkede binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisiklet kullanımını günlük hayatlarına dahil etmelerine vesile oldu.