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Sürücünün bıraktığı aracı 5 metre karın altından çıktı

sürücünün bıraktığı aracı 5 metre karın altından çıktı
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Malatya’da yoğun kardan dolayı yolda kalan sürücünün terk ettiği aracı 5 metre karın altından çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde bağlı Yaygın Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kar yağışının yoğun olarak devam ettiği 19 Ocak’ta aracı ile seyir halinde olan Nurullah Biçer karın etkisini arttırması sonrasında aracını yol kenarı bırakarak ikametine döndü. 10 gün sonra bölgeye aracını almaya gelen sürücü aracını park ettiği yerde bulamayınca aracın karın altında kalmış olabileceğini düşünerek yardım istedi.

Biçer’in yardım talebine kayıtsız kalmayan Battalgazi Belediye ekipleri bölgede yaptıkları incelemede yerinde bulunmayan aracın 5 metre karın altında olduğunu belirledi. Aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler saatler süren uğraşlar sonrasında aracını bulunduğu yerden çıkararak Biçer’e teslim etti. Aracına kavuşan Biçer Battalgazi Belediye ekiplerine teşekkür etti.

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