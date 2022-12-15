SÜRÜCÜ KURSLARINA AKIN ETTİLER

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Yeni yıl öncesi ehliyet fiyatlarının zamlanacağı haberi ile sürücü kurslarının yolunu tutan vatandaşlar zam öncesinde ehliyet almak için sıraya girdiler. Şu sıralar kurslarda büyük bir yoğunluk yaşadığını ifade eden Sürücü kursu sahibi Eyüp Dilek, “Zam haberleri duyulmaya başlandığı andan itibaren aşırı bir yoğunluk oluyor, özellikle ekim, kasım ve aralık aylarımız çok yoğun geçiyor” dedi.

Yeni yıl ile birlikte ehliyet fiyatlarına zam geleceğini duyan vatandaşlar sürücü kurslarına akın ettiler. Kayıtlarının dolduklarını ifade eden sürücü kursu sahipleri artık ocak dönemi için kayıt aldıklarını söylediler.

Malatya’da 2023 yılı B sınıfı (Otomobil) ehliyet kurs ücretinin 5 bin TL olarak belirlendiğini ifade eden sürücü kursu sahibi Eyüp Dilek, “Yeni yıl öncesi zam haberleri duyulmaya başladığı andan itibaren aşırı bir yoğunluk oluyor, özellikle ekim, kasım ve aralık aylarımız çok yoğun geçiyor. Ehliyet almak isteyen vatandaşlarımıza vereceğim en önemli tavsiyeler kurs araştırması yaparken, sürücü kurslarının birer eğitim kurumu olduklarını göz ardı etmemeleri ve bunu düşünerek fiyatını değil eğitimini araştırmaları. İndirim için ısrar etmemeleri, çünkü eğitim sektöründe yapılacak indirimler verilen eğitim hizmetini doğrudan ve olumsuz yönde etkiliyor. Daha az ücretle daha az eğitim veriliyor, bu durum daha bilinçli sürücüler yetiştirilmesini engelliyor” şeklinde konuştu.

2022 yılının son dönem kayıtlarının 11 Aralık itibari ile bittiğini belirten Dilek, an itibari ile ocak dönemine kayıt aldıklarını ve ücretlerde de yeni yıl fiyatının uygulandığını vurguladı.

Vatandaşların yeni ücretlere olumsuz tepkiler verebildiğini söyleyen Eyüp Dilek, “Halkımız yeni ücreti ilk duyduğunda tabii ki olumsuz tepkiler verebiliyor, ancak 2022 yılı içerisinde yakıt fiyatlarına, SGK’ya, asgari ücrete ve araç bakım masraflarına yapılan zamlardan bahsettiğimizde halkımız bu artıştan dolayı bizlere hak veriyor. Normal şartlarda 2022 yılı içerisinde bahsettiğim mevcut artışlardan dolayı Sürücü Kursu ücretlerine de güncelleme yapılması gerekiyordu, bu zam gecikmiş bir zam oldu” dedi.