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Anasayfa / Ekonomi / Sürekli İşçi Alınıyor

Sürekli İşçi Alınıyor

Sürekli İşçi Alınıyor
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Sürekli İşçi Alınıyor

Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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