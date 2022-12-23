Sürekli İşçi alınacak

Danıştay Başkanlığı Sürekli İşçi (güvenlik hizmeti) alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sürekli işçi (Güvenlik Hizmetleri için) alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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