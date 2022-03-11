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Süpürge imalathanesinde silahlı kavga: 1 yaralı

süpürge imalathanesinde silahlı kavga: 1 yaralı
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Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi üzerindeki Sakarya Ticaret Borsası içerisinde bulunan süpürge imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süpürgecide çalışan N.B. ile aralarında husumet bulunan M.K. tartışma yaşadı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması neticesinde M.K. belinden çıkardığı silahla N.B.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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