Şüphe üzerine durdurulan araçta bakın ne çıktı?

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca ile çeşitli ebatlarda 20 adet fişek ele geçirildi.
Üç kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 519 araştırma görevlisinin 37’si yabancı uyruklu
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