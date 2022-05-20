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Süper Lig’de sezonun son haftası
Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor ile Galatasaray ve Gaziantep FK ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Şampiyon Trabzonspor, Başakşehir’e konuk olacak. Beşiktaş da evinde Konyaspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında programı şöyle:
BUGÜN
20.00 Antalyaspor – Galatasaray: Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK – Rizespor: Emre Kargın
21 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Altay – Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Sivasspor – Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş – Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
22 MAYIS PAZAR
16.00 Başakşehir – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Fatih Karagümrük – Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor – Göztepe: Adem Cinek
19.00 Hatayspor – Giresunspor: Ali Palabıyık
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