Süper Lig’de sezonun son haftası

MURAT İPEKTEN

Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor ile Galatasaray ve Gaziantep FK ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Şampiyon Trabzonspor, Başakşehir’e konuk olacak. Beşiktaş da evinde Konyaspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında programı şöyle:

BUGÜN

20.00 Antalyaspor – Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK – Rizespor: Emre Kargın

21 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Altay – Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Sivasspor – Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş – Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 MAYIS PAZAR

16.00 Başakşehir – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Fatih Karagümrük – Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor – Göztepe: Adem Cinek

19.00 Hatayspor – Giresunspor: Ali Palabıyık