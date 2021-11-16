Süper Lig’de ilk kez karşılaşacaklar

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 13.haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Giresunspor’a konuk olacak. Karadeniz ekibiyle daha önce alt liglerde 6 kez mücadele eden sarı kırmızılılar rakibiyle Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son iki sezonda yönetimsel sorunlar nedeniyle küme düşme korkusunu gündeminden atamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de bu sezonda korkulu rüyalar görmeye devam ediyor. Ligin 12 haftalık geride kalan bölümünde beraberliği bulunmayan sarı kırmızılılar yalnızca 4 maçta hanesine puan yazdırmayı başarırken, 8 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşinci kez yer aldığı ligde en başarısız dönemini yaşayan Doğu Anadolu ekibi 12.hafta itibariyle topladığı 12 puanla düşme hattından uzaklaşamadı.

Başakşehir’e 3-1 kaybederek milli maç arasına olumsuz bir havada girilen Yeni Malatyaspor’da yetersiz kadro derinliği ve sakatlığı süren Tetteh’in takımdan ayrı kalacak olması teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Kötü giden mağlubiyet serisine teknik direktör değişikliğiyle iki maç kazanarak reaksiyon gösteren sarı kırmızılı ekipte Kasımpaşa ve Başakşehir müsabakalarındaki sergilenen kötü futbol devre arasına kadar işlerin pekte istenilen gibi gitmeyeceğine işaret ediyor.

RAKİBİYLE 7. RANDEVUSU

Süper Lig’in 13.haftasında Giresunspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar Karadeniz temsilcisini deplasmanda yenerek iki hafta aranın ardından hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Lige bu sezon yükselen yeşil beyazlılarla daha önce alt liglerde 6 kez karşılaşan Yeni Malatyaspor bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Sarı kırmızılılar, 2013-14 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan iki maçta sahadan 2-1 yenik ayrıldı. 2015-16 sezonunda TFF 1. Lig’de oynanan maçlarda ise Yeni Malatyaspor rakibini 2-1 yendi. 2016-17 sezonunda oynanan iki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.