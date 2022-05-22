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Süper Lig’de 38 haftalık çile bitti!
Sezonu Trabzonspor karşısında aldığı 5-1’lik yenilgiyle açan Yeni Malatyaspor, ligin kapanışını da 5 gollü mağlubiyetle yaptı. Her yıl hatalarından ders çıkaracağını söyleyen Adil Gevrek ve ekibinin aldığı yanlış kararlar yüzünden her defasında bir önceki sezonu mumla arayan sarı kırmızılılar, Süper Lig’deki son maçında Fenerbahçe’ye 5-0 yenildi.
Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-0’lık skorla mağlup oldu. Bu skorla küme düşmesi bitime 6 hafta kala kesinleşen Yeni Malatyaspor 20 puanla sezonu son sırada tamamlarken, Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Her iki takımın da karşılıklı pozisyonlarının olduğu müsabakada sarı lacivertlilerin golünün iptal edilmesi sonrasında saha bir anda karıştı. Golün iptalinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş’a müdahalesi sonrası 23. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mert Hakan ise sarı kartla cezalandırıldı.
PROTOKOL DOLDU TAŞTI!
Öte yandan Malatya Stadyumu’nda oynanan maçı 6-7 bin dolayında seyirci tribünden takip etti. Sarı kırmızılı taraftarların ve konuk takım taraftarlarının bir arada sorunsuz şekilde izlediği karşılaşmada protokol tribünde ise adım atacak yer kalmadı. Sezon boyunca şehrin protokolünden kimsenin maçlara gelmeyerek rakip Fenerbahçe olunca protokol tribününü doldurması ise kendi takımlarına ihanet olarak karşılandı. Görevi bırakması için üç yıldır kendisine yapılan çağrılara kulak tıkayan matematiksel olarak hala şans varken bile istifa etmeyerek takımı kaosa sürükleyen ve göreve devam eden Başkan Adil Gevrek ise veda maçında statta yine görüntülenemedi. Kulübü milyonlarca zarara uğratarak hazin sonun baş sorumlusu olarak gösterilen Gevrek’in oluşabilecek taraftar tepkilerinden dolayı stada gelmediği öne sürüldü.
MAÇTAN NOTLAR
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Ali Tuna xx
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu xx, Barış Başdaş x, Awuku xx, Campi xx, Hafez x (Yiğit Ulaş dk. 45+ 2 x), Atakan Müjde xx (Azubuike dk. 46 x), Mustafa Eskihellaç xx, Jospin xx, Rahman Buğra xx (Berat Mert dk. 79 x), Umut Taniş xx (Burak Efe Yaz dk. 65 x), Haqi xx (Enes Savucu dk. 78 x)
YEDEKLER: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Fatih Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
FENERBAHÇE: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Serdar Aziz xxx (Szalai dk. 64 x), Tisserand xx, Novak xx, Gustavo xx, Mert Hakan Yandaş xx (Sosa dk. 78 x), Zajc xx (Valencia dk. 64 xxx), İrfan Can xxx, Rossi xx (Arda Kurtulan dk. 89 ?), Serdar Dursun xxx (Burak Kapacak dk. 78 x)
YEDEKLER: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
GOLLER: Serdar Dursun (dk. 32), Serdar Aziz (dk. 57), İrfan Can Kahveci (dk. 75), Valencia (dk. 76 ve 89) (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Barış Başdaş (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Szalai (Fenerbahçe), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)
Yeni Malatyaspor Fener’e moral oldu!
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