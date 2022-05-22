Süper Lig’de 38 haftalık çile bitti!

Sezonu Trabzonspor karşısında aldığı 5-1’lik yenilgiyle açan Yeni Malatyaspor, ligin kapanışını da 5 gollü mağlubiyetle yaptı. Her yıl hatalarından ders çıkaracağını söyleyen Adil Gevrek ve ekibinin aldığı yanlış kararlar yüzünden her defasında bir önceki sezonu mumla arayan sarı kırmızılılar, Süper Lig’deki son maçında Fenerbahçe’ye 5-0 yenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-0’lık skorla mağlup oldu. Bu skorla küme düşmesi bitime 6 hafta kala kesinleşen Yeni Malatyaspor 20 puanla sezonu son sırada tamamlarken, Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Her iki takımın da karşılıklı pozisyonlarının olduğu müsabakada sarı lacivertlilerin golünün iptal edilmesi sonrasında saha bir anda karıştı. Golün iptalinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş’a müdahalesi sonrası 23. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mert Hakan ise sarı kartla cezalandırıldı.

PROTOKOL DOLDU TAŞTI!

Öte yandan Malatya Stadyumu’nda oynanan maçı 6-7 bin dolayında seyirci tribünden takip etti. Sarı kırmızılı taraftarların ve konuk takım taraftarlarının bir arada sorunsuz şekilde izlediği karşılaşmada protokol tribünde ise adım atacak yer kalmadı. Sezon boyunca şehrin protokolünden kimsenin maçlara gelmeyerek rakip Fenerbahçe olunca protokol tribününü doldurması ise kendi takımlarına ihanet olarak karşılandı. Görevi bırakması için üç yıldır kendisine yapılan çağrılara kulak tıkayan matematiksel olarak hala şans varken bile istifa etmeyerek takımı kaosa sürükleyen ve göreve devam eden Başkan Adil Gevrek ise veda maçında statta yine görüntülenemedi. Kulübü milyonlarca zarara uğratarak hazin sonun baş sorumlusu olarak gösterilen Gevrek’in oluşabilecek taraftar tepkilerinden dolayı stada gelmediği öne sürüldü.

MAÇTAN NOTLAR

dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Novak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi. dakikada ceza sahası içinden Mert Hakan’ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Serdar Dursun’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. dakikada hakem Volkan Bayarslan gol pozisyonunu VAR’da izleyerek faul tespit etti ve golü iptal etti. dakikada oyunun durduğu anda Barış Başdaş’ın Mert Hakan Yandaş’a yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. dakikada sol tarafan Rossi’nin yaptığı ortada arka direkte Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1 dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Serdar Aziz’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2 dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3 dakikada Tisserand’ın uzun pasında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Valencia’ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti. 0-4 dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rossi’nin şutu kaleyi bulmadı. dakikada Yeni Malatyaspor defansının hatasında topu kapan İrfan Can Kahveci sağdan ceza sahasına girdi ve kale önüne doğru pasını aktardı. Topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Ali Tuna xx

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu xx, Barış Başdaş x, Awuku xx, Campi xx, Hafez x (Yiğit Ulaş dk. 45+ 2 x), Atakan Müjde xx (Azubuike dk. 46 x), Mustafa Eskihellaç xx, Jospin xx, Rahman Buğra xx (Berat Mert dk. 79 x), Umut Taniş xx (Burak Efe Yaz dk. 65 x), Haqi xx (Enes Savucu dk. 78 x)

YEDEKLER: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Fatih Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

FENERBAHÇE: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Serdar Aziz xxx (Szalai dk. 64 x), Tisserand xx, Novak xx, Gustavo xx, Mert Hakan Yandaş xx (Sosa dk. 78 x), Zajc xx (Valencia dk. 64 xxx), İrfan Can xxx, Rossi xx (Arda Kurtulan dk. 89 ?), Serdar Dursun xxx (Burak Kapacak dk. 78 x)

YEDEKLER: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

GOLLER: Serdar Dursun (dk. 32), Serdar Aziz (dk. 57), İrfan Can Kahveci (dk. 75), Valencia (dk. 76 ve 89) (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Barış Başdaş (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Szalai (Fenerbahçe), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)