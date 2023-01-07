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Süper Lig’de 18. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün oynanacak iki mücadele ile başlayacak. Haftanın en önemli maçında ise Fenerbahçe ile Galatasaray derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de 18. hafta heyecanı
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Süper Lig’de 18. hafta heyecanı bugün, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta, yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. DG Sivasspor haftayı maç yapmadan tamamlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:

Bugün
16.00 Hatayspor – Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş – Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük – Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü – Kayserispor (Eryaman)
16.00 Giresunspor – Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe – Galatasaray (Ülker)

9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir – Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor – Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor – Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

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