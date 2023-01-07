HABER MERKEZİ

Süper Lig’de 18. hafta heyecanı bugün, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta, yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. DG Sivasspor haftayı maç yapmadan tamamlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:

Bugün

16.00 Hatayspor – Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş – Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük – Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü – Kayserispor (Eryaman)

16.00 Giresunspor – Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe – Galatasaray (Ülker)

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir – Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor – Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor – Trabzonspor (Kırbıyık Holding)