18,7087$% -0.31
20,0091€% 0.75
1.122,86%1,53
1.846,00%1,46
7.391,00%1,41
317245฿%1.00972
HABER MERKEZİ
Süper Lig’de 18. hafta heyecanı bugün, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta, yarın oynanacak Hatayspor-Antalyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. DG Sivasspor haftayı maç yapmadan tamamlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şu şekilde:
Bugün
16.00 Hatayspor – Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş – Kasımpaşa (Vodafone Park)
8 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük – Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü – Kayserispor (Eryaman)
16.00 Giresunspor – Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe – Galatasaray (Ülker)
9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir – Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor – Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor – Trabzonspor (Kırbıyık Holding)
BAL ’da ilk yarı değerlendirmesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.