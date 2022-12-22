“Sünnetin Vahiyle İlişkisi ve Teşri Değeri” konulu söyleşi gerçekleştirildi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Sünnetin sözlükte yol, çığır ve kanun anlamlarına geldiğini söyleyen Yazar Mehmet Alptekin, “Fıkıh alimlerine göre sünnet ise farz ve vacip türünde olmayıp Resulullah’tan sâdır olan yapılması ile sevap terki ile günah gerektirmeyen bir fiilin adıdır. Yani bir filin delili değil bir filin adıdır. Kıldığımız nafile ibadetler, zaman zaman yaptığımız zikirler bunlar birer nafiledir yani sünnettir.” dedi.

İnönü Üniversitesi Bilgi ve Erdem Topluluğu tarafından “Sünnetin Vahiyle İlişkisi ve Teşri Değeri” konulu söyleşi programı gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi Zahit Aksu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Yazar Mehmet Alptekin’in yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, akademik personeller ve öğrenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Bilgi ve Erdem Topluluğu akademik danışmanı Hüseyin Polat, son zamanlarda Türkiye’de sünnet kavramı üzerinde algılar yaratılmaya çalışıldığını belirterek “ Bugünkü programımızın konuğu Mehmet Alptekin hocamız, sadece bize ders veren, ilminden faydalandığımız bir kişi değil aynı zamanda bizim örnek hayatından, yaşantısından, ahlakından da istifade ettiğimiz, bir şahsiyet. Ben zaman zaman derslerimde söylüyorum, burada öğrencilerimiz hatırlarlar. Bir zamanlar Alptekin hoca ile Ali Taş hocadan başka Malatya’da Arapça bilen kimse yoktu, tabi Ali Taş hoca bir camide görevli olduğu için, onu çabuk bulmak ya da hemen bulmak çok zordu ama Alptekin hoca daha rahat ulaşılabiliyordu. Yani dışarıdan birisi geldiği zaman ya da ilmi bir konu olduğu zaman hemen bir şekilde Alptekin hocaya ulaşabiliyorlardı, Malatya’daki Müslümanlar, o karşılaştıkları problemi çözmeye çalışıyorlardı. Bu anlamda Alptekin hocamızın bizim için ayrı bir yeri var. Bugünlerde yine birileri bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar ve kendilerince fırsat buldukları yerlerden yine değerlerimize saldırmaya çalışıyorlar, peygamberimize dil uzatmaya çalışıyorlar. Ayrıca hepimizin bildiği üzere öteden beri aslında İslam dünyasında fazla revaç olmamasına rağmen Türkiye’de sünnet ile ilgili, peygamber ile ilgili ileri geri konuşmaların çokça yapıldığını izliyoruz. Bu açıdan özellikle bugünlerde böylesi bir programın yapılması çok önemli ve anlamlı ben onun için Bilgi ve Erdem Topluluğuna duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“SÜNNET KELİMESİ KUR’AN DA 4 YERDE GEÇMEKTEDİR”

Kuran’da sünnet kelimesinin 4 yerde geçtiğini söyleyen Yazar Mehmet Alptekin, “Sünnet kavramı hem Kurani hem de Nebevi bir kavramdır. Sünnet kelimesi Kur’an da 4 yerde geçmektedir. İsra sûresi 77.ayette: “Senden önce gönderdiğimiz Peygamberler hakkında kanun, usul budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.” Bu ayetler genelde Peygamberlerin davetine icabet etmeyen, Peygamberlerin yolundan gitmeyen, Peygamberlere karşı ters düşen insanlar hakkında Allah (Celle Celaluhu) bu 4 yerde sünneti zikrederek onları tehdit ediyor. Birçok hadiste de sünnet kavramı geçiyor, onlardan biri de şudur, Buhari de zikrediliyor, ‘Dinde takip ettiğim yoldan değil de başka yollara sapan, bana tabi olmayan, başka tarafa baş çeken benden değildir’ diyor Aleyhisselam” ifadelerine yer verdi.

“USULCÜLERE GÖRE SÜNNET BİR HÜKMÜN DELİLİDİR”

Sünnetin sözlükteki anlamından bahseden Alptekin, “Sünnet sözlükte yol, çığır, adet, kanun ve usül anlamlarına geliyor, terim manası ise peygamberin dinde takip ettiği yol, açtığı çığır’dır. Bu da din adına sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Usulcülere göre sünnet bir hükmün delilidir. Fıkıh alimlerine göre sünnet ise farz ve vacip türünde olmayıp Resulullah’tan sâdır olan yapılması ile sevap terki ile günah gerektirmeyen bir fiilin adıdır. Yani bir filin delili değil bir fiilin adıdır. Mesela kıldığımız nafile ibadetler, zaman zaman yaptığımız zikirler bunlar birer nafiledir yani sünnettir. Bazen sünnet kelimesi bid’at kavramına karşı olarak kullanılır. Mesela peygamberimiz 3 ay diye bildiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan aylarında oruç tutardı. Diğer aylarda tuttuğu gibi Recep ayında da o şekilde tutardı, Şaban ayında ise bir aya yakın bir süreçte oruç tutardı, ama tam bir ay oruç tutmamıştı. Ramazan ayında tam 1 ay oruç tutuyordu. Sünnet olan aslında budur ama insanlar ard arda 3 ay oruç tutmaya başladılar ve bu sünnete karşıdır. Bu sünnete uymaz ve bid’attır” dedi.

Program İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat’ın, Mehmet Alptekin’e hediye takdimi ile sona erdi.